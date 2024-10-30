Türkiye’de eşi benzeri olmayan Mera-Park projesi, Tokat’ın Güryıldız Beldesi’nde hayata geçiyor. 1246 dönüm alana yayılacak proje, spor tesisleri, doğal göletler ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir yaşam alanı sunacak.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat’ın Güryıldız Beldesi, Türkiye'de bir ilke imza atacak olan Mera-Park projesiyle gündemde. AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mustafa Arslan, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu büyük projeyi duyurdu. Proje, doğayı koruma ve sosyal alanlar oluşturma amacıyla geliştirilirken, Türkiyede örneği olmayan bir yenilik olarak tanıtılıyor.

1246 DÖNÜMLÜK DEV PROJE Mera-Park projesi, toplamda 1246 dönümlük bir alanı kapsayacak. Mera üniteleri dışında kalan bölgelere spor tesisleri, piknik alanları, off-road parkurları ve doğal göletler yerleştirilecek. Mustafa Arslan, projenin amacını şu sözlerle ifade etti: "Mera ünitesi dışında kalan alanlarda spor tesisleri ve piknik alanları oluşturacağız. Ayrıca boş alanlarda off-road parkurları ve doğal göletler yer alacak."

Arslan, bu projenin Tokat’a benzersiz bir yaşam alanı kazandıracağını belirterek, “Meralardan daha verimli yararlanacağız. Hem çiftçilerimizin kullanımına açık olacak hem de vatandaşlarımıza doğal ve sosyal alanlar sunacağız,” dedi.



"CUMHURİYETİMİZİN 101. YILINA YAKIŞIR BİR PROJE" Projenin 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde tamamlanması planlanıyor. Mustafa Arslan, “Cumhuriyetimizin 101. yılına yakışır bir park inşa edeceğiz. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu projeyi belediyemizin ve devletimizin imkânlarıyla gerçekleştireceğiz. Tarım Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarından alacağımız desteklerle, buradaki mera alanlarının tamamını ıslah edeceğiz. Çiftçilerimiz meradan daha verimli faydalanacak,” açıklamasında bulundu.

DOĞAYA DUYARLI SPOR ALANLARI Mera-Park, spor tesisleri ve sosyal alanlarıyla doğaya duyarlı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Spor alanları ve piknik alanlarıyla doğa severlere alternatif aktiviteler sunulacak. Arslan, projeyle ilgili olarak “Bu proje doğayı koruma ve sosyal yaşamı geliştirme adına büyük bir adım olacak. Spor tesislerimiz, off-road parkurlarımız ve doğal göletlerimiz ile bölge halkına farklı bir yaşam alanı sunacağız,” dedi.



BENZERSİZ BİR YAŞAM ALANI Mera-Park sadece bir sosyal yaşam alanı değil, aynı zamanda doğanın korunmasını ön planda tutan bir proje olarak öne çıkıyor. Tokat’ın doğa harikalarından biri olan bu alan, tapulu 1246 dekar üzerine inşa edilecek ve doğal göletlerin yanı sıra piknik alanlarıyla bölge halkına nefes aldıracak. Proje tamamlandığında, Tokat'ın en güzel sosyal alanlarından biri olarak halkın hizmetine sunulacak.