Sakarya Akyazı Eyyüp Genç Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin iş birliğiyle tasarlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sözlüğü", Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında “Sözlük Özgürlüktür” sloganı hayata geçirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada il birincisi seçildi. Sözlük, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı.SAKARYA (İGFA) - Dîvânu Lugâti't-Türk örnek alınarak hazırlanan sözlükte kapak tasarımında yer alan çınar ağacı çizimi ve tercih edilen nostaljik görünümlü kağıtla geçmişle olan bağa vurgu yapılıyor. Görüntüdeki bu itina yetkin ve erdemli bireyi tanımlayan sözlüklerle içeriğe de yansıyor. Sözcüklerin anlamları verilirken kültürel ögelerden, şiirlerden ve hikayelerden alıntılar yer alıyor. Ayrıca açıklaması yapılan sözcükler, vatandaşlık bilincini güçlendirecek ve okurlara tarih sevgisini aşılayacak çizimlerle destekleniyor.

Öğretmen ve Öğrencilere Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Eğitim Politikaları Daire Başkanı İsmail Günday ve İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş tarafından Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi’nin yönetici, öğretmen ve öğrencilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedeflediği nesli, kadim medeniyetimiz ve şanlı tarihimizden esinlenerek anlatan ve kültürlerini, dillerini koruyarak geçmişle bağımızı güçlendireren anlamlı ve kıymetli sözlüğü hazırlayan tüm öğretmen ve öğrencilerin gayretlerinin yeni eğitim sisteminin anlaşılması ve içselleştirilmesi adına önemli olduğunun altını çizdi.