Merkezi Düzce'de bulunan Topoğraflar Haritacılar ve İnşaat Çalışanları Derneği (TOHİ-DER) 2024 yılında iş mahkemelerinde çeşitli illerde açılan çok sayıda dava için emsal ücret tespiti yaptı.Berkay Kılıç/ HaberözelTV (DÜZCE İGFA)

Şantiyelerde çalışan topograf, tekniker, alet operatörü ve şenör meslek isimleriyle hizmet veren personellerin her yıl olduğu gibi 2024 yılında da yanında oldu.

Alacak davası için iş mahkemelerine müracaat edip dava açan çalışanların mahkeme tarafından Derneğe gönderdiği emsal ücret tespiti yazışmalarına yönetim tarafından tespit yapıp mahkemeye gönderilmesini yapıp iş gücüne katkı sağladı.

TOHİ-DER Genel Başkanı Sefer Demir yaptığı açıklamada, "Bizim için her yerde çalışan harita ekibi önceliklidir onların haklarını korumak için kuruldu. Dernek üyelerimize hizmet etmeye devam edecek. Üye aidatı yok, tüm haritacıları Dernek çatısı altında buluşmaya birlikte olmaya davet ediyoruz" dedi.