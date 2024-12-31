2-6 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve sonrasında Milli Takım Seçmelerine Büyükşehir’in karate takımından 16 sporcu katılacak. Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin sporcuları ziyaret ederek, “Sporcularımıza inanıyoruz. Eminim ki en iyi derecelerle şehrimize dönecekler” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlara sporcu göndermeye devam ediyor.

Şampiyonaya sıkı hazırlanıyorlar

Büyükşehir’in karate takımı 6 yaştan 30 yaşına kadar 110 sporcuya eğitim veriyor. Aralarında milli sporcularında bulunduğu Karate Takımı şimdi ise Ankara’da düzenlenecek Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası’na hazırlanıyor.

16 sporcuyla Ankara’da

2-6 Ocak tarihleri arasında Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenecek Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine Büyükşehir’den 16 sporcu katılacak.

Milli forma için tatamiye çıkacaklar

Büyükşehirli sporculardan Abdullah Arel, Selim Ramizoğlu, Yuşa Yaman Çakar, Şeref Eren Özdemir, Hamza Berk Başgedik, Gökmen Yaşar, Arif Sözer, Meryem İrkin, Sare Köse, Miray Keleş, Miraç Keleş, Beyza Kızılca, Burcunaz Demirci, Zeynep Sare Erkan, Elanur Türkmen ve Yavuz Çakırlar Ankara’da milli takıma seçilebilmek için mindere çıkacak.

Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve yönetim kurulu üyeleri şampiyona öncesi karate takımının antrenmanını ziyaret ederek sporculara başarı temennilerinde bulundu.

“Milli sporcular yetiştiremeye devam edeceğiz”

Şampiyona katılacak sporculara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Kulüp Başkanı Enes Zengin, “Türkiye Şampiyonasına katılacak tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Eminim ki en iyi derecelerle şehrimize dönecekler. Bizler sporcularımıza inanıyoruz. İnşallah bütün branşlarda sporcularımızı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda hem Sakarya’yı hem de ülkemizi temsil etmesi için yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Sporculara ödül teşviki”

Yeni yılda geçerli olmak üzere yeni bir ödül çizelgesi hazırladıklarına değinen Zengin, “Bir ödül çizelgesi hazırladık. Hem yaş hem de başarı odaklı bir çizelge.2025 yılında bu çizelgemiz geçerli olacak. Sporcumuz elde ettiği başarıyla kulübümüzden aylık sosyal destek ödemesi alacak. Amacımız buralara gelen sporcularımızın ailelerine olan yükünü hafifletmek, sporcumuza maddi bir destek sağlamak, başarının sonunda bir ödül teşviki sunmaktır” diye konuştu.