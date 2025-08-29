Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki 1965 tarihli Teknik Yardım Standart Anlaşması’nın, BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeli için 1 yıl süreyle uygulanmasına ilişkin notalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası arasında, 21 Ekim 1965 tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması’nın hükümlerinin, gerekli değişikliklerle BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeline 1 yıl süreyle uygulanmasına ilişkin teati edilen notalar onaylandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 10310 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla yürürlüğe giren bu karar, Türkiye ile BM arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu kararına ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz