Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak Türkiye Haber-İş Sendikası Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Solak, işçilerin düşük ücret politikalarına karşı durabilmek, insanca yaşamak ve hak ettiği saygıyı görebilmek için örgütlenmek zorunda olduğunu kaydetti.BURSA (İGFA) - Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, TÜRK-İŞ’in 1 Mayıs programını açıkladı ve en önemli gündemlerinin ekonomi olduğunu söyledi.

1 Mayıs’ta Türk-İş ile öncülüğünde İstanbul Kartal’da olunacağını duyuran Genel Başkan Veli Solak, 1 Mayıs günü hayat pahalılığı ve durmayan enflasyonun emekçiler üzerinde ciddi bir yük olduğunun vurgulayacaklarını belirtti.

1 Mayıs’ta gündemlerinin geçim sıkıntısı ve emeğin haklarına yapılan saldırılar olacağını ifade eden Solak, "1 Mayıs günü artan sorunlarımızı dile getirmek ve ortak mücadelemizi güçlendirmek için bir arada olacağız. Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 10 Nisan Perşembe günü toplanarak 1 Mayıs’ta İstanbul Kartal’da olacağımızın kararını aldı. Son dönemde küresel çapta ekonomik bir kriz yaşanıyor. Sorunlar, çözülmek bir yana her geçen gün katlanarak artıyor. Ekonomik krizin ve her türlü olumsuzluğun faturasını ise emekçiler ödüyor. Geldiğimiz nokta yaşanabilir olmaktan çıktı. TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre dahi emeğiyle geçinenlerin ücretleri günden güne eriyor. Bu nedenle sendika olarak en önemli gündemimiz hayat pahalılığı, durmak bilmeyen enflasyon ve emekçilerin geçim sıkıntılarıdır. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her ortamda bunu anlatıyoruz.” diye konuştu.

“ÜRETMEK, KAZANDIRMAK VE KAZANMAK İSTİYORUZ”

Açıklanan enflasyon ile yaşanan enflasyon arasında uçurum olduğunu işçilere ve emeklilere yapılan düşük zamların her geçen gün yoksulu daha da yoksul hale getirdiğini vurgulayan Veli Solak, üreten kendileri olduğunu ancak bölüşüme gelince yok olduklarını belirterek, "Bu kabul edilebilir değil. Üretmek, kazandırmak ve kazanmak istiyoruz" çağrısında bulundu.