Bursa'da Gemlik Kent Konseyi ile Gemlik Belediyesi iş birliğinde, gönüllü hayvanseverlerin de katılımıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza atıldı.BURSA (İGFA) - Yaz sıcaklarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bu günlerde, sokakta yaşayan kedi ve köpek dostlarımızın su ihtiyacını karşılamak için atık damacanalardan su kapları üretildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, önce damacanaları yıkayıp temizledi, ardından ön kısımlarını keserek geniş bir alan açtı. Rengârenk boyanan su kapları, hem çevreci hem de dayanıklı hale getirildi. Etkinliğe çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Hazırlanan kapların bir bölümü etkinliğe katılanlar tarafından kendi mahallelerine götürülürken, kalanlar Gemlik Motosiklet Kulübü’nün desteğiyle Gemlik Dereboyu’nun çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanları için konulan su kaplarının sıkça kaybolduğu ya da yerinden alındığına dair çok sayıda geri bildirim alıyorduk. Biz de daha büyük, daha sağlam ve dikkat çeken kaplar üretelim istedik. Çağrımıza kulak veren kıymetli vatandaşlarımıza, Belediye Başkanımız Şükrü Deviren’e ve Park Bahçeler Müdürümüz Alihan Kuzu’ya teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.

Bu anlamlı etkinlik, hem doğaya hem de can dostlarımıza duyulan sorumluluğun güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.