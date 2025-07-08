Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının yüzde 84’ünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, 25 bin orman kahramanı ve 14 İHA ile önlem çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan güçlü altyapıyı ve vatandaşlara yönelik önemli bir uyarıyı kamuoyuyla paylaştı.

Müdürlük, 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1 yüksek teknolojili yangın yönetim uçağı, 25 bin orman kahramanı, bin 786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi, 776 gözetleme kulesi, 131 bin gönüllü, 4 bin 796 yangın havuz-gölet ve yangını 2 dakikada tespit eden teknolojiyle donanımlı olduklarını duyurdu.

HIZLI MÜDAHALE VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Ortalama 11 dakikada müdahale eden ekipler, yangına dirençli orman projeleri, orman bakım-temizlik çalışmaları, eğitici yayınlar, okullarda farkındalık etkinlikleri ve caydırıcı cezalarla önleme çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Ancak, 86 milyon vatandaşın davranışlarını kontrol etme gücünün olmadığına dikkat çekildi.

✅27 uçağımız 105 helikopterimiz VAR

✅14 İHA’mız VAR

✅1 Yüksek teknolojili yangın yönetim uçağımız VAR

✅25 bin orman kahramanımız VAR

✅1786 arazözümüz VAR

✅2742 ilk müdahale aracımız VAR

✅831 iş makinamız VAR

✅776 gözetleme kulemiz

✅131 bin gönüllümüz VAR

✅4796 yangın… pic.twitter.com/5iD3SUnUq6 — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 8, 2025

İNSAN FAKTÖRÜ KRİTİK

Paylaşımda, orman yangınlarının yüzde 84’ünün insan kaynaklı ihmal, dikkatsizlik ve duyarsızlıktan kaynaklandığı vurgulandı.

“Bir anlık hata dakikalar içinde büyük yıkıma dönüşebiliyor. Sebep belli, önlem yolu belli” denilerek milletçe birlik ve beraberlikle hareket edilmesi çağrısı yapıldı.