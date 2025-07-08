Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu heyecanı 12 bin 385’i yüz yüze eğitim öğrencisi, 7 bin 907’si uzaktan eğitim öğrencisi olmak üzere 20 bin 292 öğrencinin katılımıyla başladıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz Konya genelinde gerçekleştirdiği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK’in 7-14 yaş arası çocuklar ve gençlerin tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmesini sağlarken; aynı zamanda özgüven, takım çalışması, disiplin ve sorumluluk duygularının gelişmesine de katkı sunduğunu söyledi.

Konya genelinde 44 KOMEK ve ASEM binasında yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerin başladığını belirten Başkan Altay, eğitimlerin alanında uzman öğretmenler tarafından yenilikçi ve eğlenceli müfredatlar ile verildiğine dikkati çekti. Başkan Altay, “Genç KOMEK Yaz Okulu’muz 7-14 yaş grubu; 12 bin 385’i yüz yüze eğitim öğrencisi, 7 bin 907’si uzaktan eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 20 bin 292 öğrencimiz ile derslere başladı. 15-17 yaş grubu öğrencilerimizi de Alaaddin KOMEK ve Araplar KOMEK kurs merkezlerimizde eğitimlerimizle buluşturduk. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin verimli bir yaz dönemi geçirmelerini temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ İÇERİKLER HAZIRLANDI

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çocuklar ve gençler için bu yıl da eğlenceli ve öğretici içerikler hazırlandı.

Öğrenciler, milli ve manevi eğitimler başta olmak üzere; Kur’an-ı Kerim, resim, el sanatları, web tasarım, arduino, bilgisayar destekli görsel tasarım, kodlama, mobil video düzenleme, oyunlarla matematik, akıl ve zeka, etkileşimli ve eleştirel okuma, çocuk felsefesi (p4c) alanlarında eğitim alacak.

Genç KOMEK öğrencileri, Kent Ormanı ve Dutlukır Parkı’ndaki oyun kamplarındaki etkinliklere katılarak yine dolu dolu bir yaz tatili geçirecek. Kursiyerler, yüzme, müzik ve şehrin kalbinde yoluculuk etkinliklerinden de faydalanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin "Engelsiz Şehir" politikaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için hazırlanan Özel Genç KOMEK Okulları da bu yaz 524 öğrenci ile Selçuklu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Rebii Karatekin Ortaokulu, Konevi İşitme Engelliler İlkokulu, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu olmak üzere 4 okulda eğitimlerine devam edecek.

Özel Genç KOMEK Öğrencileri; dokuma, basit dikiş, mutfak, Kur’an-ı Kerim, orf eğitimi, el sanatları, okçuluk, resim, değerler eğitimi, akıl ve zeka oyunları, spor, oyunlarla matematik, makrome, yemek, tarım, geri dönüşüm gibi eğitimlerin verilmesinin yanı sıra yüzme, kamp, hayvanat bahçesi gezisi, piknik gibi farklı etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirecek.