Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), 28 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kaçkar Dağları ve Gürcistan’ın Batum kentine uzanan bir faaliyet gerçekleştirdi. Zorlu doğa koşulları, ekip dayanışması ve kültürel keşiflerle dolu bu yolculuk, katılımcılar için unutulmaz anılar bıraktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan DOÇEK üyeleri, Trans-Kaçkar faaliyetine Olgunlar Yaylası’ndan başlayarak Kaçkar Dağları’nın yüksek kesimlerine doğru ilerledi.

Dilberdüzü’ne kamp yükleriyle ulaşan ekip, Deniz Gölü bölgesinde yoğun sis ve yeni yağan kar nedeniyle 3 bin 720 metredeki zirve tırmanışını riskli bularak geri döndü. Bir gün önce aynı bölgede zirve denemesi yapan bir Alman ekibin de benzer şekilde geri çekildiği öğrenildi.

YAKIN BÖLGEDE UÇAK KAZASI ÜZÜNTÜSÜ

Faaliyet sırasında, yakın bir bölgede meydana gelen uçak kazası haberi ekibi derinden etkiledi. Pilotun hayatını kaybettiği kaza, katılımcılarda büyük üzüntü yarattı. Ekip, yürüyüş sırasında duydukları uçak sesini meteoroloji uçuşu sanmıştı.

Kaçkarlar’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle rota değiştiren DOÇEK ekibi, Gürcistan’ın Batum kentine yöneldi. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden katılımcılar, Batum’u ilk kez görmenin heyecanını yaşadı ve faaliyet kültürel bir boyut kazandı.

Gidiş yolculuğu Yüksek Hızlı Tren ve Doğu Ekspresi ile gerçekleştirildi; bu deneyim, katılımcılar için faaliyet kadar unutulmaz oldu. Dönüş ise konforlu bir otobüs yolculuğuyla tamamlandı.

“DOÇEK RUHU BELKEMİĞİMİZDİ”

DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, “Bu faaliyet, sadece dağlara değil, dayanışma ve paylaşmaya yapılan bir yolculuktu. El birliği, özveri ve ekip ruhu, doğanın çetin koşullarında bize güç verdi. DOÇEK Ruhu, bu faaliyetin belkemiğiydi. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Eşme, faaliyetin planlamasında Başar Titiz’in, sahadaki zorluklarda ise Kenan Taşkın’ın önemli katkılar sunduğunu belirtti.

VELBİS’i temsilen katılan Mehmet Erkul da ekiple rotayı paylaştı.