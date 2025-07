Bursa Teknik Üniversitesi, Erasmus+ destekli FOCUS projesiyle akıllı telefonların çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 5 ülkeyle çalışıyor; 400 bin Euro bütçeli proje pilot uygulamalara başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa Akademik İş Birliği KA2-Erasmus+ destekli FOCUS (Fostering Competence for Use of Smartphones) projesiyle, akıllı telefon kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki gelişim, sağlık ve eğitimdeki olumsuz etkilerine çözüm arıyor.

Türkiye’yi temsil eden BTÜ, Slovenya’daki Maribor Üniversitesi koordinatörlüğünde, Almanya, İtalya, Romanya ve Hırvatistan’dan 9 üniversite ve eğitim kurumuyla 400 bin Euro bütçeli projeyi yürütüyor.

Projede, BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Doç. Dr. Gazanfer Anlı görev alıyor.

Akıllı Telefonsuz Eğitim ve Kontrollü Kullanım

Proje, ilkokullarda telefonsuz eğitim ortamları oluşturmayı, ortaokullarda ise pedagojik yaklaşımla kontrollü kullanımı hedefliyor.

Dr. Oya Güler, “Öğretmenler, veliler ve öğrenciler için pedagojik materyaller, politika önerileri ve eğitim araçları geliştireceğiz. Farklı ülkelerde pilot uygulamalarla test edilecek RESUME adlı web tabanlı öz değerlendirme sistemiyle bilinçlendirme sağlanacak,” dedi.

HEWRECA VE SPARK İLE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Proje kapsamında, “Akıllı Telefon Kullanımı için Temel Yetkinlikler” rehberi, “HEWRECA İyi Oluş Çerçevesi” ve tüm derslere uyarlanabilen “SPARK Pedagojik Kiti” hazırlandı. RESUME aracı, öğrencilerin alışkanlıklarını değerlendirmelerine destek olacak. Güler, “Amaç, sürdürülebilir okul ortamları oluşturarak akademik başarıyı ve sağlıklı gelişimi desteklemek,” diye ekledi.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN DESTEK MESAJI

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversitemiz, toplumsal fayda sağlayan projelerle öne çıkıyor. Dijital risklere karşı bilinçli nesiller yetiştirmek önceliğimiz. Avrupa paydaşlarımızla eğitimde dönüşüm ve sağlıklı dijital alışkanlıklar için çalışıyoruz,” dedi. Proje, geleceğin nesillerini şekillendirme hedefiyle ilerliyor.