Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yapay zekâ araçlarını sınıf içi uygulamalarda etkin kullanabilmesi amacıyla "Yapay Zekâ ve Eğitim: Öğretmenler İçin Uygulamalı Prompt Mühendisliği ve Üretken Araçlarla Yenilikçi Öğrenme Stratejileri" rehberi hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Yapay zekâ araçlarına etkili komut (prompt) verme tekniklerini örnekler ve sadeleştirilmiş dille açıklayan rehber; uygulamalı akışlar, farklı ders alanları için geliştirilen özgün komut örnekleri ve eğitimde kullanılabilecek güncel yapay zekâ platformlarını içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre yapay zekâ destekli öğrenme süreçlerinin etkin kullanılmasını destekleyen rehber, öğretmenler için kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla etkileşimli olarak hazırlanan rehberde, yazılan komutun çerçevesini oluşturmaya yönelik modeller, temel komut verme adımları, etkili komut yazmanın püf noktaları ve komut vermede çeşitli yaklaşımlara yer verildi. Bununla birlikte eğitimde kullanılan yapay zekâ destekli uygulamalar aracılığıyla tasarlanan ders içeriklerinden daha yüksek verim sağlanması ve öğretmenler ile öğrencilerin beklentilerine uygun içerik üretimi için geliştirilen 8 farklı komut formülü de rehberde detaylı olarak ele alındı.

Metin, görsel içerik, ses, müzik ve video oluşturma, sunum ve içerik düzenleme, oyunlaştırma ile kodlama alanlarındaki üretken yapay zekâ araçlarının eğitim öğretim süreçlerinde kullanımına yönelik örnekler sunularak öğretmenlerin zengin ders içerikleri tasarlamasının desteklenmesi hedeflendi.

Öte yandan öğretmenlere eğitimde yapay zekânın etik kullanımına yönelik uyarı ve tavsiyeler içeren rehberde, yapay zekâ araçları kullanılırken uyulması gereken etik ilkeler "Adalet ve Eşitlik", "Mahremiyet ve Veri Güvenliği", "Şeffaflık", "Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk", "Otonomiye Saygı", "Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Etki" ve "Zarar Vermeme" olarak belirlendi.