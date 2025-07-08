Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 12 askerimizin şehit haberi sonrasında bu hafta gerçekleştireceği çocuk etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerimiz için bu hafta boyunca düzenlemeyi planladığı çocuk etkinliklerinin ertelediğini açıkladı. İzmit’in çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen “Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenliği” ile “Çocuk Sinema Gecesi” bu hafta yapılmayacak.

ERTELENEN ETKİNLİKLER:

8 Temmuz Salı: Tavşantepe Mahallesi, Ata Parkı’nda yapılması planlanan Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenliği

9 Temmuz Çarşamba: Serdar Mahallesi, Kırçiçeği Parkı’nda düzenlenecek olan Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenliği

10 Temmuz Perşembe: Alikahya bölgesinde Hasan Bitmez Parkı ve Merkez Park’ta gerçekleştirilmesi planlanan Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenliği

11 Temmuz Cuma: Süverler Köy Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan Çocuk Sinema Gecesi