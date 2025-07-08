İstanbul’da toplu ulaşımın yüzde 52’sini sağlayan İETT, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima denetimlerini sıklaştırdı. Kendi filosunun yanı sıra özel halk otobüslerindeki klima sistemlerini de sahada aktif olarak denetliyor.İSTANBUL (İGFA) - Günlük ortalama 1 milyon 400 bin kilometre yol kat eden, yaklaşık 64 bin seferle 5 milyona yakın yolculuk gerçekleştiren İETT, tüm araçlarını her gece kapsamlı bir temizlik, bakım ve kontrol işleminden geçiriyor.

Sefer öncesi yapılan teknik kontrollerin yanı sıra, özellikle yaz aylarında klima performansı da detaylı olarak kontrol ediliyor.

İETT Filo Yönetim Dairesi Başkanlığı’nın 24 saat esasına göre çalışan ekipleri, İstanbul’un dört bir yanında İETT’nin kendi araçları dışında özel halk otobüsleri için de klima denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetim çalışmalarına İETT’nin yönetici kadrosu da sahada bizzat katılım gösteriyor.

Yolcu memnuniyetini temel öncelik olarak belirleyen İETT, yaz aylarının en sıcak günlerinde dahi konforlu ve kesintisiz toplu ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyor.