Konya Kağıt A.Ş.’nin İzmir Torbalı’ya yapacağı dekor kağıt yatırımıyla MDF, mobilya, inşaat ve laminant parke endüstrisinin ihtiyacı olan baz kağıt üretimi hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - Konya Kağıt A.Ş., İzmir Torbalı’da 941 bin metrekarelik alanda 3,5 milyar TL’lik “Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi”ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yıllık 130 bin ton kapasiteli tesis, Türkiye’de yüzde 100 ithal edilen MDF, mobilya, inşaat ve laminant parke sektörünün ihtiyacı olan baz dekor kağıdını üretecek.

Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi C. Tunç Efe, tesisin 3 yıl içinde işletmeye alınacağını belirterek, “Türkiye, dekor kağıtta ithalatçı olmaktan çıkıp ihracatçı olacak. Bu yatırım, cari açığı azaltacak ve sektöre rekabet avantajı sağlayacak” dedi.

Efe, yatırım arazisinin 1985’ten beri sanayi bölgesi olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Dışı Kullanım İzni” verdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da kamu yararı kararı aldığını ifade etti.

Su tüketimi eleştirilerine yanıt veren Efe, tesisin günlük 3.151,52 m³ su ihtiyacının %80’inin geri dönüştürüleceğini, yeraltı sularının korunacağını söyledi. “Kağıt sanayinin su kullanımı yüzde 3’ün altında. Tesis, iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkı sağlayacak” dedi. Konya Kağıt, 36 yıllık deneyimiyle Bera Holding bünyesinde 21 şirket ve 32 tesisle hizmet veriyor.