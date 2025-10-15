Ticaret Bakanlığı, “Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak” mottosuyla V. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, 16-17 Ekim 2025’te İstanbul Kongre Merkezi’nde (ICEC) düzenlenecek. Forum heyecanını paylaşan Bakanlık, Afrika ülkeleriyle ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF)'nun beşincisi 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul Harbiye’deki ICEC Kongre Merkezi’nde iki gün sürecek.

Forum, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmini artırmayı, yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve ortak kazanımları paylaşmayı amaçladı.

İş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve resmi heyetleri bir araya getirecek etkinlik Türkiye’nin Afrika ile ekonomik bağlarını derinleştirmek üzere tasarlandı.

Bakanlık, TABEF'in Afrika kıtasıyla stratejik ortaklıkları güçlendireceğini, sürdürülebilir kalkınma ve ticaret hacmi hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, katılımcılar arasında Afrika ülkelerinden bakanlar, iş insanları ve uzmanlar yer alacağını duyurdu.

Zirvenin Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağı belirtilirken, forumun, ortak kazanımları paylaşmak, geleceği birlikte inşa etmek için önemli bir hamle olduğu kaydedildi.