"Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı", 20-22 Mayıs tarihleri arasında Türk Dil Kurumu iş birliğiyle "Millî Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" temasıyla gerçekleştirilecek. Başvurular 3-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca Türkçenin öğretimi ve geliştirilmesi, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer alırken 4'üncüsü düzenlenecek konferans, Türkçe ve dil eğitimindeki gelişmelerin takip edilmesi ve görünür kılınması amacıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca da desteklenen, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" , "Millî Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" teması kapsamında gerçekleştirilecek.

Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı konferansla Türkçe ve dil eğitimini değerler edinimi perspektifiyle eğitim yöneticileri, öğretmenler ve akademisyenlerle birlikte incelemek, tartışmak ve değerlendirmek amaçlanıyor. Ayrıca sahada millî kültür ve değerler edinimini destekleyebilecek etkili iyi uygulama örnekleri üzerinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

Konferans bünyesinde yenilikçi ve keşfedici iyi uygulamalar ile ilgili sunumlar yapılacak.

Bu bildirilerin ve poster sunumların özet kitabı ile konferans sonrasında bildiriler kitap olarak da basılacak.