Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, 6 Eylül'de Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere karşı Danıştay’da yürütmenin durdurulması talepli dava açtıklarını duyurdu. Çeker, bu konudaki mücadelenin süreceğini duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) çalışanlarını mağdur eden değişikliklere karşı hukuki mücadele başlattıklarını açıkladı.

6 Eylül 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli dava açıldı.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLEN MADDELER YENİDEN DÜZENLENDİ

1 Kasım 2024’te aynı yönetmelikle ilgili açtıkları davada bazı maddelerin iptal edildiğini, ancak Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir yönetmelik değişikliğiyle iptal edilen maddeleri yeniden düzenlediğini ve mağduriyetlerin devam ettiğini belirten Çeker, “Sürekli yönetmelik değişikliğiyle mahkeme kararları etkisiz hale getiriliyor, üstüne yeni mağduriyetler ekleniyor. Bu yanlış bir yaklaşım” dedi.

ASM çalışanlarının sorunlarını çözecek, sistemi sağlıklı işletecek düzenlemeler beklediklerini ifade eden Çeker, "Türk Sağlık Sen olarak tüm platformlarda mücadele ediyoruz ve ASM çalışanlarından destek bekliyoruz. Mağduriyetler giderilene kadar hak arama mücadelemiz sürecek” dedi.

Türk Sağlık Sen’in dava dilekçesinde, şu düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi: