İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Salih Bağdadioğlu’nun “Okula dönüşte dikkat edilmesi gerekenler, sağlıkla ilgili ailelere önemli hatırlatmalar” içerikli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Salih Bağdadioğlu, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken velilere çocukların sağlıklı bir okul hayatı için önemli tavsiyelerde bulundu.

Akademik başarının sadece ders çalışmayla değil, sağlıklı beden ve zihinle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

KAHVALTI VE BESLENME ÖNERİLERİ

Bağdadioğlu, kahvaltının okul başarısının temel taşı olduğunu belirterek, “Kahvaltı yapmayan öğrencilerde yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü görülüyor. Peynir, yumurta, zeytin, tam tahıllı ekmek ve sebzelerden oluşan kahvaltı, çocuğun zinde kalmasını sağlar,” dedi. Beslenme çantalarında meyve, kuruyemiş ve yoğurt önerirken, gazlı içecekler ve abur cuburdan uzak durulmasını tavsiye etti.

UYKU DÜZENİ VE EKRAN KISITLAMASI

Uyku düzeninin başarıyı doğrudan etkilediğini ifade eden Bağdadioğlu, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin 9-10 saat, ergenlerin 8-9 saat kesintisiz uyuması gerektiğini söyledi. “Yaz tatilinde sarkan uyku saatleri, okula dönüşte adaptasyon sorunu yaratıyor. Sosyal medya nedeniyle artan ekran süreleri uyku süresini kısaltıyor, öğrenme ve bağışıklığı olumsuz etkiliyor,” dedi.

Uyumadan 2 saat önce elektronik cihazların kapatılmasını ve odada minimum ışık kullanılmasını önerdi. Gece horlayan çocukların geniz eti büyümesi için KBB uzmanına götürülmesi gerektiğini ekledi.

SPOR VE ERGONOMİ

Fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken Bağdadioğlu, “Çocuklar her gün en az bir saat spor yapmalı veya açık havada oynamalı. İlgilendikleri spor dallarına yönlendirilmeleri, obezite ve diyabet riskini azaltır, bilişsel kapasiteyi artırır,” dedi. Okul çantalarının ve oturma düzeninin ergonomik olmasına vurgu yaparak sırt ve boyun sağlığının korunmasını istedi.

Okul ortamında hijyenin kritik olduğunu belirten Bağdadioğlu, el yıkama alışkanlığının erken yaşta kazandırılması, sınıfların sık havalandırılması, aşıların zamanında yapılması ve hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini söyledi. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması, aile hekimine başvurulması gerektiğini vurguladı. “Yılda en az bir kez aile hekimine, gerekirse çocuk hastalıkları uzmanına kontrol için gidilmeli. Demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği veya hipotiroidi gibi durumlar okul başarısını etkileyebilir” diye konuştu.