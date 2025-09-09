Saros Körfezi’ndeki Yayla Limanı ve Balıkçı Barınağı’nda tuvalet ve lavabo eksikliği nedeniyle vatandaşlar CİMER’e başvurdu. Keşan Belediyesi’ne yönlendirilen şikayetler, bölgedeki altyapı sorunlarını gündeme taşıdı. Yayla sakinleri, turizm cenneti söylemlerine rağmen çözüm bekliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Limanı ve Yayla Balıkçı Barınağı’nda tuvalet ve lavabo eksikliği, bölge halkının tepkisine yol açtı.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı şikayet başvurusu, Edirne Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ulaştıktan sonra Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. Ancak sorunlar, Saros Körfezi’nin turizm potansiyelini gölgede bıraktı.

Başvuruyu yapan bir vatandaş, Edirne Valiliği’nin sorunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla çözmesi gerektiğini belirterek, “Valilik, Balıkçı Barınağı’na tuvalet ve lavabo yapılmasını sağlamalıydı. Sorun Keşan Belediyesi’ne havale edilerek geçiştiriliyor” dedi.

Yayla sakinleri, altyapı eksikliklerinin bölgenin turizm cenneti imajına zarar verdiğini vurguladı.

“HERKES CİMER’E BAŞVURSUN” ÇAĞRISI

Yayla halkı, sorunun çözümü için toplumsal bir hareket başlatma çağrısında bulunarak, “Yayla’mıza ve çevremize sahip çıkalım. Lütfen duyarsız kalmayın, herkes CİMER’e başvursun” dedi.

Bölge sakinleri, Saros Körfezi’nde düzenlenen turizm çalıştaylarının altyapı sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını eleştirerek, yetkilileri göreve davet etti.