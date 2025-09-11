Okul kantinlerindeki masum görünen atıştırmalıklar çocukların dişlerini tehdit ediyor. Uzmanlar, şekerli içecekler ve paketli gıdaların diş çürüğünü hızlandırdığını belirterek, beslenme alışkanlıkları mutlaka gözden geçirilmesini önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, okul çağındaki çocukların paketli gıdalar ve şekerli içecek tüketiminin diş çürüğü riskini artırdığını uyararak, ebeveynleri beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeye çağırdı.

"Meyveli sodalar, kutu sular ve gazlı içecekler, çürük bakterileri için besin kaynağı; gazlıların asidi ise mineleri eritiyor" diyen Demir, süt tüketiminin azalmasının da kalsiyum kaybına yol açtığını belirtti.

Kliniklerinde sıkça karşılaştıkları sorunu bilimsel verilerle anlatan Dt. Nurgül Demir, rafine şeker alımının arttığını, ebeveynlerin çoğunda süt dişi tedavisi yokken, çocuklarda çürük vakalarının çoğaldığını söyledi. "Dengeli tüketim şart" diyen Demir, çözüm önerileri konusunda da ağız hijyeni yanında 'çürük karşıtı' (antikaryojenik) gıdalar (süt ürünleri, sebze-meyve) teşvik edilmesi gerektiğini, ebeveynlerin okul atıştırmalıklarını kontrol ederek, ara öğün sonrası suyla çalkalama alışkanlığının kazandırılması gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK KARŞITI BESLENME ÖNERİLERİ

1- Elma, kereviz sapı ve havuç; gevrek yapısıyla çocukların okulda diş fırçalayamadıkları zamanlarda diş yüzeylerinin bir miktar temizlenmesini sağlayabilir.

2- Kalsiyum ve fosfor içeriği bakımından peynir ve yoğurt, diş minesinin hasar görmüş bölgelerinin onarılarak, yeniden güçlenmesine yardımcı olur. Seçilen ürünlerin ‘şeker ilavesiz’ olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yoğurt, dilimlenmiş mevsim meyveleri ile tüketilebilir.

3- Lahana, ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, vitamin ve mineral içeriği zenginleşmiş tükürük yapımını sağlayarak; ağız içinin temizlenebilirliğini arttırır ve diş sağlığının korunmasında rol alır.

4- Ay çekirdeği, badem ve ceviz gibi kuruyemişler, içerdikleri mineraller ile dişleri korur, asit atakları ile hasar gören diş dokularının onarılmasına yardımcı olur.

5- İçecek olarak süt, ayran, taze sıkılmış ve katkısız meyve suları tercih edilmelidir.