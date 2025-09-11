St. Petersburg Devlet Üniversitesi ekibi, 49. Yıllık Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması Dünya Finalleri'nde 2025 ICPC Dünya Şampiyonluğunu kazandı. 6 kıtada 50'den fazla ülkeden 140 seçkin problem çözme ekibi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Yoğun rekabetin ardından, Kuzey Avrasya bölgesini temsil eden ekip, 12 kodlama mücadelesinde en yüksek puanı alarak birinciliği elde etti.PRNewswire / AZERBAYCAN (İGFA) - ICPC'nin yarışmadaki en önemli destekçilerinden biri olan Huawei, yarışmacılara bir mobil cihaz galerisindeki fotoğrafların optimizasyonuyla ilgili gerçek dünyadan bir zorluk sunmuştu. Huawei tarafından desteklenen ICPC Challenge, teorik algoritma bilgisi ile endüstriyel uygulama arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olmak üzere tasarlandı. Üç saat süren yarışma daha sonra, ana Şampiyonada St. Petersburg'un ardından ikinci olan, Tokyo Üniversitesi takımının Challenge ödülünü almasıyla sona erdi.

ICPC İcra Direktörü Dr. Bill Poucher, "Ne olağanüstü bir yetenek! St. Petersburg Devlet Üniversitesi ekibini ve Tokyo Üniversitesi ekibini tebrik ediyorum. Sponsorlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum, özellikle ICPC Dünya Finalleri Yarışması'na desteklerinden dolayı Huawei'ye özel teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Huawei'in Yarışma Yönetimi Bölümü Direktörü Xiao Chunpeng, yapay zekanın laboratuvardan gerçek dünyaya taşındığını belirterek, "Bu da günümüz gençliği için eşi benzeri görülmemiş fırsatlar oluşturuyor. Huawei her zaman temel araştırmaların değerini kabul etmiştir ve bu uluslararası yarışmalarda ICPC gibi kuruluşlarla yakın çalışma şansına sahip olmaktan onur duyuyoruz. Sektörün şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları paylaşarak, dünyanın en iyi ve en parlak beyinlerinin bu zorlukların üstesinden gelmek için yeni yollar keşfetmelerine yardımcı olabiliyoruz. Bu tür çalışmalar, yapay zeka çağında sektörü sürekli ileriye taşıyacak olan şeydir" diye konuştu.

Huawei, ICPC ile birlikte çalışarak yazılım meraklıları için, yapay zeka ve algoritma alanlarındaki zorluklar da dahil olmak üzere, daha fazla çevrimiçi yarışma düzenlemeyi planlıyor.

Huawei ve ICPC ayrıca eğitim kampları, şampiyonluk mücadeleleri ve teknoloji sohbetleri gibi bir dizi etkinlikle ortaklıklarını daha da derinleştirecek. Birlikte, yeni nesil yetenekleri teşvik etmeyi ve endüstrilerin yapay zeka, bilgi işlem ve bilgi işlem için kullanılan operatörlerde karşılaştığı gerçek dünya sorunlarını çözmenin yollarını keşfetmeyi amaçlıyorlar.

Xiao, küresel yetenek yarışmalarının sadece yarışmacıların becerilerini test etmek için değil, aynı zamanda yetenek ekosistemleri ile farklı sektörler arasında köprüler kurmak için de kullanıldığını açıkladı. "Huawei, dünya çapında daha da fazla seçkin yeteneğin ortaya çıkmasına yardımcı olan bu platformların gururlu bir destekçisidir ve gelecekteki yarışmaların gençlerin yeni fikirlerini ve teknik becerilerini sosyal ilerlemeye ve sektörün gelişimine dönüştürmelerine yardımcı olmasını ummaktadır."