Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon geçişi kapsamında Yomra ilçesinde hayata geçirilen Yeni Nesil Hemzemin Kavşak projesiyle trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon’un Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Trabzon geçişi kapsamında yeniden düzenlenen Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak bölgesinde incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Tüm çalışmalarımız, hemşehrilerimizin daha rahat ulaşım imkanına kavuşması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi içindir” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Karadeniz Sahil Yolu Trabzon geçişi kapsamında yeniden düzenlenen Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak alanında incelemelerde bulundu. Başkan Genç, modern kavşak modelinin bölge trafiğine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, “Sinyalizasyon sistemi mevcut durumda 4 fazlı olan kavşakta, sistemin 2 fazlı hale getirilmesiyle geçiş sürelerinin kısaltılması ve trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor” dedi.

RAHAT ULAŞIM SAĞLANACAK

Başkan Genç, “Şehrimizdeki tüm yatırımlarda olduğu gibi ulaşımın daha iyi standartlara kavuşması ve trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi için yapılan bu çalışmada emeği geçen başta şehrimizin evladı, çok kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, mesai arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tüm çalışmalarımız, hemşehrilerimizin daha rahat ulaşım imkanına kavuşması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi içindir" diye konuştu.