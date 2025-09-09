Yaz aylarında sıcak hava, nem gibi etkenler vajinal enfeksiyonları artırıyor. Uzmanlar, tedavinin ihmal edilmemesini ve önleyici önlemler alınmasını önerirken dengeli beslenme, hijyen ve düzenli muayene bu süreçte önemli. Kronik sorunlar risk oluşturabilir.İSTANBUL (İGFA) - Sıcak hava, nem, deniz ve havuz gibi faktörler yaz aylarında kadınlarda vajinal enfeksiyonların daha sık görülmesine neden oluyor. Tatil döneminde ihmal edilen ya da yarım bırakılan tedaviler ise enfeksiyonların kış aylarına taşınmasına yol açabiliyor. Bu durum hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de kronik enfeksiyon riskini artırıyor.

Op. Dr. Nevin Numanoğlu, yazdan kalan vajinal enfeksiyonların bu dönemde mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sonbahar ve kış aylarını sağlıklı geçirmek için önemli önerilerde bulundu.

TEDAVİYİ ERTELEMEYİN

Sık tekrar eden ya da tam olarak iyileşmemiş enfeksiyonlarla kışa girilmemesini öneren Op. Dr. Numanoğlu, "Düzenli jinekolojik muayene, smear testi ve gerektiğinde vajinal akıntı incelemesi ile mevcut enfeksiyonlar belirlenmeli ve eksiksiz tedavi edilmelidir. Bu adımlar ihmal edildiğinde hastalıkların kronikleşmesi kolaylaşır" dedi.

Kadınların jinekolojik problemlerden korunmak ve genel sağlıklarını korumak için bazı önlemleri alması önemli olduğunu belirten Op. Dr. Numanoğlu, şunları kaydetti:

Beslenmenize dikkat edin: Dengeli beslenin, fazla karbonhidrattan uzak durun. Karbonhidrat tüketimi vajinal pH dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırır.

Probiyotik desteği alın: Günde 1 bardak taze kefir tüketin ya da doktorunuzun önerdiği probiyotikleri kullanın. Bu alışkanlık vajina ve bağırsak florasını desteklemektedir. Floranın düzelmesi için probiyotiklerin en az 3 ay düzenli kullanılması gerekir.

Doğru iç çamaşırı seçin: Pamuklu iç çamaşırı tercih edin. Çamaşırınızı sık değişttirin ve kuru kalın

Hijyene dikkat edin: Genital bölge temizliğinde sabun ya da kimyasal ürünler yerine yalnızca su kullanın. Vajina kendi kendini temizleyen bir organdır.

Antibiyotik kullanımına dikkat edin: Gereksiz antibiyotiklerden kaçının. Antibiyotikler yararlı bakterileri yok ederek fırsatçı mikroorganizmaların çoğalmasına yol açabilir.

Spor sonrası kuru kalın: Egzersiz sonrası ıslak kalmamaya özen gösterin.

Kronik hastalıkları kontrol altında tutun: Özellikle diyabet, kalp ve bağışıklık sistemi sorunlarınız varsa düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunun: Cinsel ilişkide partnerinizin prezervatif kullanmasının enfeksiyon riskini %70 oranında azaltacağını unutmayın. HPV aşınızı mutlaka yaptırın.

Tedavi sürecinde dikkatli olun: Vajinal enfeksiyonların tedavi sürecinde cinsel ilişkiden kaçının. Bazı enfeksiyonlarda partner tedavisi gerekir, ancak mantar enfeksiyonlarında şikayet yoksa partner tedavisine gerek duyulmaz.

Kadınlarda fizyolojik akıntının normal olduğunu ifade eden Op. Dr. Numanoğlu, "Bu akıntı şeffaf, kokusuz ve yumurta akı kıvamında olmalıdır. Ancak sarı-yeşil renkli, kötü kokulu, kaşıntılı ya da kesilmiş süt görünümünde akıntılar enfeksiyon belirtisidir ve mutlaka jinekoloğa başvurulmalıdır. Vajinal enfeksiyonlar yalnızca bedensel değil, psikolojik açıdan da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.