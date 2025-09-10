Dünya Sağlık Örgütü’nün “modern çağın salgını” dediği obezite, Türkiye’de her 3 kişiden 1’ini etkiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Gemici, obezite cerrahisinin hayat kurtardığını vurguluyorİSTANBUL (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre dünyada her 8 kişiden 1’i obez, yetişkinlerin yüzde 43’ü fazla kilolu, yüzde 16’sı obezite sınıfında. Türkiye’de ise yetişkinlerin yüzde 32’si obez, üçte ikisi fazla kilolu. Obezite; diyabet, kalp hastalıkları, inme, infertilite ve depresyon gibi ciddi riskler taşıyor.

OBEZİTE CERRAHİSİ HAYAT KURTARIYOR

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Gemici, hareketsizlik, fast-food alışkanlıkları ve uyku bozukluklarının obeziteyi artırdığını, bu durumun yaşam süresini 8-10 yıl kısalttığını belirtti.

Obezite cerrahisinin sadece kilo verdirmekle kalmayıp tip 2 diyabeti gerilettiğini, hipertansiyonu kontrol altına aldığını ve kalp krizi riskini azalttığını söyleyen Gemici, "Vücut kitle indeksi (VKİ) 40’ın üzerinde olanlar veya 35-40 arasında olup ek hastalığı bulunanlar için cerrahi öneriliyor. Laparoskopik yöntemlerle risklerin yüzde 0,1’e düştü. Cerrahi, doğru merkezlerde güvenli bir tedavi seçeneğidir” diye konuştu.

Obezite tedavisinde diyet, egzersiz ve davranış değişiklikleri ilk adım olsa da ileri evrelerde cerrahi öne çıktığını ifade eden Gemici, "Tüp mide, Roux-en-Y ve mini gastrik bypass gibi yöntemler uygulanıyor. Hastalar 3-4 günde taburcu oluyor, 1-2 haftada işlerine dönebiliyor. Kilo kaybı ilk haftalarda başlıyor, 6-12 ayda fazla kiloların yüzde 60-80’i veriliyor. Ancak kalıcı başarı için beslenme kuralları, düzenli egzersiz ve vitamin takviyeleri şart" dedi.

Gemici, ameliyat sonrası yüksek kalorili sıvılar, sık atıştırma ve hareketsizliğin kilo geri alımına yol açabileceğini belirtti.