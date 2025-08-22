Türk müteahhitlik sektörü, ENR 2025 “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması” listesinde 45 firmayla rekor kırarak Çin’in ardından ikinci oldu. İlk 100’de 8, ilk 50’de 2 Türk firması yer alırken, teknik müşavirlikte de 8 firma listeye girdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Engineering News-Record (ENR) dergisinin “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması” 2025 listesinde Türk müteahhitlik sektörünün rekor bir başarı elde ettiğini duyurdu.

2024 yılında 43 olan Türk firma sayısı, 2025’te 45’e yükselerek Türkiye’yi 76 firmayla birinci olan Çin’in ardından dünya ikincisi yaptı.

Türk firmaları, küresel pazardaki bölgesel çatışmalar, tedarik zinciri sorunları ve enflasyona rağmen uluslararası projelerde güçlü bir performans sergiledi.

20,8 MİLYAR DOLARLIK PROJE BAŞARISI

Türk müteahhitlik firmaları, 2024’te 20,8 milyar dolar değerinde uluslararası proje üstlenerek, 250 firmanın toplam 501,2 milyar dolarlık proje hacminde yüzde 4,2 pay aldı.

Bu başarıyla Türkiye, Hollanda, İsveç ve Almanya’yı geride bırakarak proje değeri bakımından dünya 9’uncusu oldu.

İlk 100’de 8, ilk 50’de ise 2 Türk firması yer alarak sektörün uluslararası prestijini pekiştirdi. Çin firmaları, 127,4 milyar dolarla liderliğini korudu.

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Küresel inşaat sektörü, 2024’te sadece yüzde 0,5 büyüyerek 501,2 milyar dolar proje hacmine ulaştı. Siyasi belirsizlikler, artan işçilik ve arsa maliyetleri ile girdi fiyatlarındaki yükseliş sektörü zorlasa da, Türk firmaları bu zorluklara karşı direnç gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, Türk müteahhitlerin Libya, Irak ve Suudi Arabistan gibi pazarlarda ikili temaslar ve ticaret heyetleriyle desteklendiğini, Ukrayna ve Suriye’nin yeniden imarında da aktif rol alınacağını belirtti.

ENR 2025 “En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması” listesinde 8 Türk firması yer aldı. Türkiye, ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve Japonya’nın ardından, İspanya ile birlikte 6’ncı sıraya yükseldi. Türk teknik müşavirlik firmaları, 138 ülkede 3,6 milyar dolar değerinde 3.053 proje üstlendi.