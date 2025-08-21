Anadolu Rüyası Dans Topluluğu, geleneksel halk danslarını modern sahne anlayışıyla buluşturarak Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor. Ankara’daki büyüleyici gösteri ve İstanbul Topkapı’daki lansmanla dikkat çeken topluluk, İpekyolu Kamu Diplomasisi ile Türk Dünyası’nda sahne alacak.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Rüyası Dans Topluluğu, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını sahneye taşıyarak hem yerel hem uluslararası izleyicileri büyülüyor.

Sanat yönetmeni ve koreograf Okan Gürbüz liderliğinde kurulan topluluk, halk danslarını modern sahne teknikleriyle harmanlayarak Anadolu’nun hikayelerini anlatıyor. Gürbüz, “Sahnede bir milletin hafızasını, bir coğrafyanın ruhunu yansıtıyoruz. Amacımız, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak” dedi.

ANKARA’DA UNUTULMAZ GÖSTERİ

Kısa süre önce Ankara’da sahnelenen gösteri, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden derlenen danslar, özel kostümler ve ışık tasarımlarıyla izleyicileri adeta bir kültür yolculuğuna çıkardı. Dolup taşan salonda dakikalarca ayakta alkışlanan performans, topluluğun sanatsal gücünü gözler önüne serdi.

İSTANBUL’DA TÜRK DÜNYASI LANSMANI

İstanbul Topkapı’daki Türk Dünyası Mahallesi’nde düzenlenen basın lansmanı, renkli folklor gösterileri, yöresel kıyafet sergileri ve topluluğun tanıtımıyla büyük ilgi gördü. Etkinlik, topluluğun Türk Dünyası ile bağını ve kültürel birlik misyonunu vurguladı.

Anadolu Rüyası, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ile iş birliği yaparak kültürel diplomaside önemli bir rol üstleniyor. Teşkilat Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, “Topluluk, Türk Dünyası’nın ortak ruhunu yansıtıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’daki turnelerle kültürümüzü evrensel bir dille duyuracağız” dedi.