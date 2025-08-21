Kayseri Talas Belediyesi’nin 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği Kar Tanesi Gelinlik Evi, kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana 72 gelin adayı, cüzi miktardaki kiralama ücreti karşılığında buradan faydalanarak en mutlu günlerine hazırlanmanın heyecanını yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından genç kızların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla kurulan Kar Tanesi Gelinlik Evi, hem gelinlik hem de bindallı seçenekleriyle hizmet veriyor. Kendisine ait özel bir binada hizmet veren gelinlik evinde 500 farklı model yer alıyor. Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bu özel mekân, gelin adaylarının bütçelerini zorlamadan, gönüllerince seçim yapabilecekleri zengin bir kıyafet yelpazesi sunuyor.

Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Camii doğusunda hizmet veren Kar Tanesi Gelinlik Evi, ulaşımı kolay bir konumda yer alırken, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan modelleriyle dikkat çekiyor.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik projelere özel önem veren Talas Belediyesi, Kar Tanesi Gelinlik Evi ile genç çiftlerin mutluluğuna da doğrudan katkı sunuyor. Bu hizmet, yalnızca ekonomik bir destek değil, aynı zamanda aile olma yolunda atılan ilk adımlara verilen güçlü bir manevi destek olma özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Kar Tanesi Gelinlik Evi, sadece bir kıyafet hizmeti değil aynı zamanda bir iyilik, bir dayanışma örneği. Hayatlarının en özel gününe hazırlanan kızlarımızın yanlarında olmayı görev biliyoruz. Burada, Kayseri’nin ve Türkiye’nin en ünlü gelinlik firmalarından temin ettiğimiz gelinlikler var. Belediyecilik bizim için sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri değil, aynı zamanda insanın mutluluğuna katkı sağlamaktır. 2025’in Aile Yılı olması vesilesiyle, bu hizmetimizi daha da anlamlı buluyoruz. Evlenen çiftlerimize de mutluluklar diliyorum” dedi.

7 Temmuz 2025 tarihinde hizmet vermeye başlayan Kar Tanesi Gelinlik Evi, şu ana kadar toplam 72 gelin adayının rüyasını gerçeğe dönüştürdü.