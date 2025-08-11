Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Kızılay, afetzedelere ve müdahale ekiplerine beslenme desteği sağlamak üzere bölgeye ulaştı.BALIKESİR (İGFA) - Kızılay; 30 araç, uzman ekipleri ve gönüllüleriyle hem depremden etkilenen vatandaşlara hem de gece boyunca görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapacak.

Depremin hemen ardından sahaya ulaşan Türk Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmetlerinin koordinesinden sorumlu olarak, mobil mutfakları ve beslenme ekipleriyle afetzedelerin yanında yer alıyor.

Sahadaki beslenme faaliyetleri, ilgili kurumlarla koordineli şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz devam edecek.