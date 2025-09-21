Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Desteği Ajansının öncülüğünde, CASCFEN, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti’nin iş birliğiyle düzenlenen “Türk Dünyası; Ortak Mirastan Ortak Geleceğe” adlı programın son ayağı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Programın ilk bölümü 9 Temmuz da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşmiş, Türkiye’den katılım sağlayan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma derneği başkanı Şentürk Hoşgül, Cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu heyete programa dair konuşmasını gerçekleşmişti.

ŞEHZADELER ŞEHRİ MANİSA

Programın ikinci ayağı Şehzadeler şehri Manisa da Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisinde, Türk Ocakları Manisa Şubesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi, Manisa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti işbirliği ile gerçekleşmiş katılımcıların görüşlerini belirtmesinin ardından, Makale yarışması için makalelerin teslimi ve Batı Azerbaycan’a ait mutfağın tanıtmı ile program son bulmuştu.

KAPANIŞ BAKÜ’DE

‘Türk Dünyası Ortak Mirastan, Ortak Geleceğe’ adlı programın son ayapı ise Bakü’de gerçekleşti. Bakü’deki kapanış programına; Türkiye Büyükelçiliği İletişim Müşaviri, KKTC Azerbaycan Temsilcisi, Azerbaycan Milletvekilleri, Kazakistan Sefirliği Müşaviri, Azerbaycan MÜSİAD, Sivil Toplum Kuruluşları, basın mensupları ve çok sayıda genç katılım sağladı.

Programa Türkiye’den katılan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül de yaptığı konuşmada, Programın gerçekleşmesinde emeğin geçenlere teşekkür ederek, bu mirasın gelecek nesillere taşınması adına kendilerine düşecek sorumluluktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Programda düzenlenen “Türk Dünyası; Ortak Mirastan Ortak Geleceğe Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır” başlıklı makale yarışmasında, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği adına katılım gösteren Şeyma Bilgi ve Rafael Bedirxanov ödüle layık görüldü. Dereceye girenlere ait plaketler, Manisa’da kendilerine takdim edilmek üzere Dernek Başkanı Şentürk Hoşgül’e sunuldu.

TÜRKİYE BAKÜ BÜYÜKELİÇİLİĞİ'NE ZİYARET

Başkan Hoşgül ; Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükeliçiliği İletişim Müşaviri Sn. Dr. Cihangir İşbilir'i ziyaret etti.

Ziyarette Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Hoşgül, İşbilir'e, İletişim Müşavirliğinin çalışmalarını ve paylaşımlarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Misafirperverlikleri içinde kendilerine teşekkür etti.

DİASPORA BAKANLIĞINA ZİYARET.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporla İş Üzrə Devlet Komitəsini İzmir Azerbaycan Derneği Başkanı Perviz Altay ile ziyaret eden Hoşgül, Türkiye Masasından sorumlu Dr. Javid İsmail ile biraraya geldi. 2025 ve 2026 yılına ait çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.