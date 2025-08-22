TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, Bursa’daki sağlık yatırımlarının yetersizliğini eleştirerek, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin 9 yıldır tamamlanmadığını belirtti. Milletvekillerine “Bursa Acil Sağlık Eylem Planı” için birlik çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, Bursa’nın sağlık yatırımlarında geri kaldığını vurgulayarak, tüm Bursa milletvekillerini acil eylem planı için bir araya gelmeye çağırdı.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, 2016’da temeli atılan hastanenin hâlâ açılamadığını, 2019’da planlanan açılışın 2025 sonuna ertelendiğini belirterek, “Ertelemeler devam ederse kaybeden vatandaşımız olacak. Malzemelerin çürüdüğü söylentileri var, bu kabul edilemez” dedi.

Pars, 3,3 milyon nüfuslu Bursa’da geçen yıl 43,5 milyon poliklinik hizmeti verildiğini, ancak hasta yatak ve hekim sayısının nüfusa oranla yüzde 10 gibi düşük bir seviyede olduğunu ifade ederek, “Bu oran diğer şehirlerde daha yüksek. Bursa hep geride kalıyor. Vatandaşlar özel hastanelere yönelmek zorunda kalıyor” dedi.

HASTANELERDEKİ DURUM

Sağlık hizmetlerindeki aksamalara dikkat çeken Pars, Muradiye Devlet Hastanesi’nin Şehir Hastanesi açıldığında boşaltıldığını ve güçlendirme çalışmalarının 2026’yı aşabileceğini söyledi. “Muradiye acilen güçlendirilip merkeze kazandırılmalı” çağrısında bulunan Pars, Çekirge Devlet Hastanesi’nin yıkılıp yerine Fizik Tedavi ve Geriatri Hastanesi planına karşı çıkarak, “Çekirge yerinde yenilensin, yeni hastane başka alana yapılsın” önerisinde bulundu.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi’nin de bir an önce hizmete açılması gerektiğini vurgulayan Kenan Pars, Şehir Hastanesi’ne ulaşımın zorluğuna da değindi.

“Vatandaşlar, şehrin bir ucundan diğerine yolculuk yapıp uzun kuyruklarda bekliyor" diyen Pars, "Bursa’nın sağlık altyapısı nüfusa yetmiyor. Tüm milletvekillerini parti farkı gözetmeksizin Bursa için harekete geçmeye davet ediyor, Sağlık Bakanlığı’nı acil eylem planı için göreve çağırıyoruz. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.