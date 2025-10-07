Gerçek enflasyon oranının yüzde 120 sınırını da aştığını dile getiren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, enflasyon farkı ile birlikte seyyanen zam talep etti. Başkan Pars, “Enflasyon oranıyla birlikte seyyanen zam yapılmalı” çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üç aylık resmi enflasyonun yüzde 7,50 olduğunu, ancak gerçek enflasyonun yüzde 120’yi aştığını savunan Başkan Pars, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammının Ocak 2026’ya yansıyacağını belirtti.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin toplam enflasyona göre maaş zammı aldıklarını kaydeden TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, enflasyonun özellikle emeklilerin üzerindeki baskısının her geçen gün daha da arttığı bir dönemde yüzde 10’u bile bulmayan bir zam oranını konuşmak gerçekten acı verici olduğunu belirterek, "En düşük emekli aylığı, 3 aylık enflasyonla yüzde 7,50 oranında eriyerek 15 bin 615 liraya geriledi. Emeklinin sadece son 3 aydaki alım gücü kaybı bin 266 liraya karşılık geldi. Bu rakamlar, sadece TÜİK’in açıkladığı verilere göre. Ancak bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’a göre 12 aylık enflasyon, yüzde 63,23 oranında. Emeklilere göreyse gerçek yıllık enflasyon oranı, yüzde 120’nin üzerinde. TÜİK’in enflasyon sepetindeki pinpon topu, buji gibi şeyler bizi ilgilendirmiyor. Emeklinin hissettiği yüzde 120’yi aşan enflasyonu, çarşı-pazara göre söylüyoruz. Bu tablo, nasıl görmezden gelinir? Enflasyon, emekliyi perişan ediyor” diye konuştu.

YOKSULLUK SINIRI 4 ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Pars, TÜRK-İŞ'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının Eylül 2025 sonuçlarına da dikkati çekti.

4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 27 bin 970 lira olduğunun altını çizen Kenan Pars, "Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ 91 bin 109 lira. Yoksulluk sınırı, 4 asgari ücreti geçmiş durumda. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 36 bin 305 lira oldu. Bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark, 14 bin 201 liraya ulaştı. Bu farkı, en düşük emekli maaşına göre hesaplarsak 19 bin 424 lira gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Yani emekli bir bekârın, çift emekli maaşı olmalı ki yaşayabilsin! Vatandaşımızın insani koşullarda yaşaması, asgari geçimini sağlayabilmesi için yapabileceği pek bir şey yok" dedi.

Hükümetten enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam talep eden Pars, “En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmeli. Emeklilerimizin daha fazla çile çekmesi önlenmeli” çağrısında bulundu.