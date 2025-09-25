Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Bursa Şubesi, emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarını masaya yatırdı. Dernek Başkanı Altan Özşen, hayat pahalılığının emekliler üzerindeki yüküne dikkat çekerken, yerel ve merkezi çözümler için iş birliği vurgusu yapıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Bursa Şubesi, emeklilerin karşılaştığı ekonomik ve sosyal sorunları ele almak için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Dernek Başkanı Altan Özşen’in liderliğinde gerçekleşen buluşmada, emeklilerin geçim sıkıntısı, sağlık hizmetlerine erişim zorlukları ve sosyal haklardaki eksiklikler tartışıldı.

Özşen, hayat pahalılığının emekliler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu vurgulayarak, “Emeklilerimizin hak ettikleri yaşam standardına kavuşmaları için somut adımlar atılmalı. Geçim sıkıntısı ve sağlık hizmetlerindeki zorluklar, acil çözüm bekleyen sorunlar” dedi.

Toplantıya katılan Setbaşı Kurtoğlu Mahalle Muhtarı ve Nilüfer Belediyesi Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kapuci, yerel düzeyde dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti. Kapuci, “Emeklilerimiz dayanışmayla ayakta duruyor, ancak merkezi politikaların güçlendirilmesi şart. Emekliler, sosyal yaşamda da daha etkin olmalı” dedi.

Verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten katılımcılar, bu tür buluşmaların emeklilerin sesini duyurma ve sorunlarına çözüm bulma açısından kritik olduğunu ifade etti.