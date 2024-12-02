Ege Bölgesi küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları masaya yatırıldığı toplantıda konuşan TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik, et fiyatları, hayvan ithalatı ve ihracat konuları ile Ege Bölgesi küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Afyonkarahisar’da Ege Bölgesi Birlik Başkanlarıyla bir araya geldi.

Birlik Başkanlarının yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı ve Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi lideri Prof. Dr. Mustafa Tekerli de toplantıya katılım sağladı.

Çiçeklerle karşılanan Genel Başkan Çelik, Birlik Başkanlarıyla yapılan ve 2 gün süren istişare toplantısında Ege Bölgesi küçükbaş hayvancılığında yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını belirterek küçükbaş hayvan ithalatının söz konusu olmadığını ve kırmızı et açığının küçükbaş hayvancılık ile kapatılabileceğini dolayısıyla da üretimin artırılması gerektiğini ifade etti.

FAZLASIYLA KUZU STOĞUMUZ VAR, KUZU İTHALATI SÖYLEMLERİ ASILSIZ…

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, stoklarda fazlasıyla küçükbaş hayvan bulunduğunu ve kuzu ithalatı söylemlerinin asılsız olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımız da şiddetle ithalata karşıdır. Ancak kuzulama ve doğum dönemleri olduğu için fırsatçıların et fiyatlarını artırmaması gerekçesiyle ve artan fiyatları baskılama önlemleri kapsamında sınırlı ve geçici olarak büyükbaş hayvan ithalatı yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan stoklarında ve arzında bir sıkıntı olmadığı için ithalatı da söz konusu değildir. Kaldı ki biz küçükbaş hayvan ihracatının açılmasını Bakanlığımızdan talep ediyoruz. Bu ithalat söylentileri ithalat lobisine hizmet etmektedir. Ancak yine de bizim küçükbaş hayvan sayımızı ve verimliği daha fazla artırmamız gerekmektedir. Biz ülkemizdeki kırmızı et açığının ancak küçükbaş hayvancılık ile çözülebileceğine inanıyoruz. Onun için üretim, üretim, üretim diyoruz. Ülkemiz tam bir küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır. Dolayısıyla bu avantajı fırsata çevirerek küçükbaşı ön planda tutmak ve olduğundan daha fazla desteklemek gerekmektedir" diye konuştu.

EGE BÖLGESİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI 2 KATINA ÇIKARILMALI…

Ege Bölgesi küçükbaş hayvancılığı ile ilgili yaptığı açıklamada bölgenin toplam küçükbaş hayvan varlığındaki payının yaklaşık yüzde 10 olduğunu ve bu oranın mutlaka artırılması gerektiğini belirten TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “2024 Yılı Haziran ayı itibarıyla küçükbaş hayvan sayımız 43 milyon 394 bini koyun, 10 milyon 571 bini keçi olmak üzere toplamda 53 milyon 965 bin baştır. Ege Bölgemizde ise 4 milyonu koyun, 1 milyonu keçi olmak üzere toplamda 5 milyon baştır. Dolayısıyla 8 ilimizi kapsayan Ege Bölgesi yüzde 9.46 yani yaklaşık yüzde 10 luk bir paya sahiptir. Bu oran koyun sayısında yüzde 9.34 ve keçi sayısında % 9.95 tir. Önümüzdeki süreçte bu sayı ve oranların artırılması gerekmektedir. Hayvan sayısının en az mevcuttan 2 katına çıkarılması diğer bir değişle ülke geneline göre % 20 seviyesine ulaşılması ana hedef olmalıdır. Ülke genelinde de hem yetiştirici sayımızın hem de küçükbaş hayvan sayımızın artırılarak nüfus başına bir küçükbaş hedefini yakalamak temel görevlerimizden birisi olacaktır. Bunu sağladığımızda hayvan ithalatının artık tarihe karışacağına inanıyoruz” diye konuştu.

KIVIRCIK KUZUSU ET KALİTESİ VE LEZZETİYLE İLK SIRADA…

Ege ve Marmara Bölgesinin hakim koyun ırklarından olan Kıvırcık koyununun et kalitesi ve lezzeti bakımından ülke genelinde ilk sırada bulunduğunu belirten Çelik, kıvırcık koyun ırkının et kalitesi ve lezzeti açısından ülkemizdeki tüm koyun ırkları içerisinde birinci sırada gelmesinin Ege ve Marmara Bölgeleri için oldukça değerli olduğunu söyledi.

Çelik, son zamanlarda koyun ve keçi sütünün daha çok aranan ve tercih edilen ürün haline gelmesi nedeniyle bölgede entansif ve yarı entansif süt koyunu ve keçiciliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.