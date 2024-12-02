Murat Kekilli, hayatı film olursa başrolde ‘Kıvanç Tatlıtuğ’un olmasını istedi. Kekilli, ‘Lens takar,kara gözlü, kara kaşlı olur. Michael Jackson bile bembeyaz öldü, Kıvanç neden beni oynamasın?’dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bu Akşam Ölürüm, Eşek Gözlüm, Ver Bana Düşlerimi, Salını Salını gibi şarkılarla Anadolu Rock müziğinde unutulmaz isimler arasına girmeyi başaran Murat Kekilli, yıllar süren sessizliğinin ardından Akşam Yıldızı Yasemin İlan’a özel açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Murat Kekilli, 2 bine yakın kişinin bilet alıp zaman ayırarak kendisini dinlemeye gelmesi ve o sevgi seli beni çok duygulandırdığını söyledi.

"Zaman zaman gözlerim doldu, ağlamamak için direndim" diyen Kekilli, "Z kuşağı da beni çok iyi tanıyor ve severek dinliyor” dedi.

Adana’da pamuk ve karpuz tarlalarında çalışarak büyüdüğünü anlatan Murat Kekilli, “Bit pazarından aldığım takım elbiseleri giyerdim.Benim şu anki halim, konumum, karakterim dahil her şeyim hak ettiğimden çok fazlası. Allah bana hayal edebileceğimden fazlasını nasip etti. Yaşadıklarıma, benim hayalim bile ulaşamaz. Bunun üç nedeni var: ‘çok çalışmam, pes etmemem ve anne baba duası almış olmam.’ Anne baba duası alan insanın sırtı yere gelmez.” diye konuştu.

KENAN İMİRZALIOĞLU DA BENİ İYİ CANLANDIRIR

Murat Kekilli “Hayatınız film olsun ister misiniz?” sorusuna karşılık “Senaryosunu yazmak isteyen çok kişi çıktı da ben hayattayken olur mu bilmiyorum, hiç düşünmedim. Bana ne katkısı olur, özel hayatım özelde kalsın, sadece sanatımı içeren bir filme izin veririm” dedi.

Film yapılırsa kendisini kimin canlandırabileceği sorusu karşısında “Kıvanç Tatlıtuğ” diyen Murat Kekilli “O da Adanalı ve bir yayında benim şarkılarımı dinlediğini söylemişti. Teklif gitse kabul edeceğini düşünüyorum. Lens takar, kara kaş kara gözlü olur. Sarışını esmere çevirip film yapanlar yok mu? Önemli olan oyunculuk. Elf var ya Yüzüklerin Efendisi'nde sarışın değil ki o da. Zenciyi beyaz, siyahiyi sarışın yapabiliyorsunuz. Michael Jackson bile bembeyaz öldü yani. Kıvanç Tatlıtuğ neden beni canlandırmasın?” diye konuştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun da kendisini iyi canlandırabileceğini dile getiren Murat Kekilli “Beni oynayabilir, çok iyi canlandırır kesinlikle. Hatta çok en güzel oynayanlardan birisi de o olur bence” diye konuştu.

Murat Kekilli bir anısını şu sözlerle anlattı:

“Geçmiş zamanlarda yönetmenin biri geldi dizi teklif etti, beni gaza getirmek için fotoğrafıma baktı ve “Şu bakışlar Yılmaz Güney'in bakışı biliyor musunuz? Ondan bu yana gelen en iyi bakış” dedi. Ben de baktım. “Lan Adana'da bit pazarında herkes böyle bakıyor. Benim gibi bakıyor oğlum. Bu bana özel bir şey değil ki” dedim. Adam da çok gülmüştü.”