TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projelerin her başvuru döneminde bir önceki dönemden daha fazla proje başvurusu yaparak ve kabul alarak rekor kıran Bayburt Üniversitesi, rekor üstüne rekorla kapattığı başarılı dönemlerin ardından bugün sonuçları açıklanan 2023 yılı 2. dönem çağrısında da 508 başvuru ve 153 proje kabulü ile yine kendi rekorunu geliştirdi. Türkiye genelinde, çağrıya başvuru yapan 197 üniversite arasında köklü üniversitelerin ardından başvuruda 7. sırayı, kabul edilen projede ise 13. sırayı alan Bayburt Üniversitesi, 2008 yılı sonrasında kurulan üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı ve bir kez daha Türkiye'nin zirvesine ortak oldu.



Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez çağrıya çıkan TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri kategorisinde üç yıldır istikrarlı şekilde her dönem kendi rekorunu geliştiren Bayburt Üniversitesi, bu kez rekor geliştirmede de rekor kırdı ve başvuru sayısını bir önceki döneme göre %40,7, kabul edilen proje sayısını ise %29,7 artırdı. Toplamda 508 proje başvurusu, 153 proje kabulü ile tüm zamanların en yüksek sayılarına ulaşan Bayburt Üniversitesi, bu başarı ivmesiyle aynı dönemde kurulan üniversitelerin tamamıyla birlikte birçok köklü üniversiteden daha üstün performans göstererek yine zirvedekiler arasında yer aldı. Tüm akademik birimlerin katkı sunduğu proje kabul başarısında en yüksek katkıyı sırasıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi (23 proje), Eğitim Fakültesi (20 proje) ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (17 proje) üretti. Performansta öncü olan birimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (16 proje), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (14 proje), İlahiyat Fakültesi (13 proje), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (9 proje), Mühendislik Fakültesi (7 proje), Aydıntepe Meslek Yüksekokulu (6 proje), Spor Bilimleri Fakültesi (6 proje), Uygulamalı Bilimler Fakültesi (6 proje), Sanat ve Tasarım Fakültesi (2 proje), Adalet Meslek Yüksekokulu (1 proje) ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (1 proje) takip etti.



Rekor üstüne rekor getiren başarı dolayısıyla tüm öğrencilere ve akademik danışmanlara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Biz, öğrencilerimize seslenirken, 'sizler tercihlerinizle büyüyeceksiniz; biz ise sizinle' demiştik. Söz verdiğimiz gibi, bizi tercih eden öğrencilerimizle birlikte hep büyük hedefler koyduk ve hep büyüdük. Gençlerimizin sosyal medyada çok sık kullandığı bir dizi repliğiyle öğrencilerimize seslenmek ve tebrik etmek isterim: 'En büyük siz misiniz bilmiyorum ama çok büyüksünüz.' Artık TÜBİTAK öğrenci projelerinde bir başarı markasıyız. Başarı hikayemiz başka üniversitelere ilham olacak kadar özel ve anlamlı bir serüven ortaya koydu. Bu başarıda en büyük pay sahibi olan Teknoloji Transfer Ofisimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Ne mutlu bize ki böylesine büyük bir aileyiz." dedi.