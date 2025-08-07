Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonları ve sınır güvenliği faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Irak ve Suriye’de teröre karşı yürütülen mücadelede önemli sonuçlar alındı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Tuğamiral Zeki Aktürk’ün katılımıyla düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK’nın yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına dair güncel verileri açıkladı.

Ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için kararlılıkla sürdürülen faaliyetler kapsamında şu bilgiler öne çıktı.

IRAK’TA 5 PKK’LI TESLİM OLDU

TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki operasyonları ve arama-tarama faaliyetleri sonucunda, barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist teslim oldu. Bu gelişme, terör örgütüne yönelik baskının etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Sınır emniyeti faaliyetlerinde son bir haftada, 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 kişi yasa dışı geçiş yaparken yakalandı. 2025 yılı başından itibaren yakalananların sayısı 4 bin 496’ya ulaştı. Ayrıca, son bir haftada 869 kişinin sınırdan geçişi engellenirken, yıl boyunca engellenen kişi sayısı 45 bin 159’a yükseldi.

Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde; Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha teslim… pic.twitter.com/8zWaDcjiZX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2025

SURİYE’DE TÜNEL İMHA ÇALIŞMALARI

Suriye harekât alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetlerinde, Menbic bölgesinde son bir haftada 11 kilometre uzunluğundaki tünel imha edildi.

Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde bugüne kadar imha edilen tünel uzunluğu ise toplam 528 kilometreye ulaştı.

Bakanlık, TSK’nın terörle mücadele ve sınır güvenliği konusundaki kararlı faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.