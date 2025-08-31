Türkiye’nin uluslararası arenada en prestijli rally raid yarışı TransAnatolia, 15. kez düzenleniyor. 6 Eylül'e kadar 2 bin 190 kilometrelik parkuruyla dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia, bu yıl ilk kez Bursa’dan start aldı.BURSA (İGFA) - Dün Bursa'dan start alan 2 bin 190 km’lik Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia, 6 Eylül’de Bolu’da sona erecek.

15. kez düzenlenen yarışa Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, İrlanda ve Hollanda’dan gelen 98 yarışmacı zorlu rotada hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarını sınayacak.

BURSA’DA BAŞLAYAN MACERA BOLU’DA SONA ERECEK

17 il sınırından 58 ilçeden geçecek yarış, Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaşacak.

31 Ağustos Pazar sabahı Bursa’dan start alan TransAnatolia, ilk günü Kütahya’daki kamp alanında tamamlayacak. İkinci gün Kütahya’dan Haymana’ya giden yarışçılar, yarışın üçüncü gününde Kapadokya’ya ulaşacak. Kapadokya’da iki gün sürecek mücadelenin ardından, yarış 5'inci gününde Çorum’a devam edecek.

6. gün Gerede’deki kamp alanında noktalanacak, 6 Eylül Cumartesi günü ise TransAnatolia Bolu/Abant’ta finish görecek.