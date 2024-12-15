Trakya Kent Konseyleri Birliği Olağanüstü genel kurulunu Tekirdağ’da gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ’ da gerçekleşen Trakya Kent Konseyleri Birliği olağanüstü genel kurulunda Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Dt. Yasemin Ertaş Trakya Kent Konseyleri Birliği başkanı seçildi.
Bu seçimle birlikte Kırklareli, Trakya Kent Konseyleri Birliği’nde ilk kez başkanlık görevini üstlendi.
Yeni dönemin yürütme kurulunda isimler şuşekildde:
Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı :Berrin Başol
Edirne Kent Konseyi Başkanı :Özer Demir
Malkara Kent Konseyi Başkanı :Öznur Akyol
Silivri Kent Konseyi Başkanı :Nurtel Eren
Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı :Volkan Kuru
Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı :Günalp Çakır
Gelibolu Kent Konseyi Başkanı :Bünyamin Turan