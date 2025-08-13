Bugüne kadar toplam 27 ayrı ilde binlerce öğrenciye ulaşan Velinin Karnesi Nasıl? Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimleri, son olarak Bursa Bil-Fen Okulları Dershanesi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu üyeleri Emire Cantürk Eren ve Elif Özyıldırım ile TOSFED Başkan Yardımcısı Beyza Avcıoğlu ve Aslan Eler tarafından gerçekleştirilen sunum öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Otomobil sporları ve temel trafik güvenliği konularında ilköğretim öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, BRS Motorsports'a ait Renault Clio Rally5 yarış otomobili de sergilendi.