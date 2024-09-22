Yurt genelinde 12-19 Eylül tarihlerinde 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi. Bakan Yerlikaya, denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 466 bin 170 araca/sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son haftada yapılan trafik denetimlere yönelik verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Türkiye'de motosiklet ve motorlu bisikletler, toplam motorlu araçların ,3’ünü oluşturmasına rağmen, 2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam kazaların yüzde 45,2’sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştığını belirterek, "Bu çok yüksek bir oran. Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.