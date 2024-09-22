DESKİ, Buldan ilçesinin Boğazçiftlik Mahallesi’nde ömrünü tamamladığı için sık sık su kesintilerine neden olan içme suyu hatlarını yenileyerek vatandaşların mağduriyetini giderdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Buldan ilçesinin Boğazçiftlik Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yeniledi. Boğazçiftlik Mahallesi’nde içme suyu borularının ömrünü tamamlaması nedeniyle yaşanan patlaklar ve buna bağlı sık sık içme suyu kesintileri yaşanması üzerine harekete geçen DESKİ, bölgedeki içme suyu hatlarını yenilemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda mahalledeki 1200 metre uzunluğunda içme suyu hattını yenileyen DESKİ, su kesintilerine son vererek vatandaşların mağduriyetini giderdi, patlaklar nedeniyle boşa akan suyun da önüne geçerek su tasarrufu sağladı.

Hedef kesintisiz ve sağlıklı içme suyu

DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Boğazçiftlik Mahallesi’nde yaşanan içme suyu kesintilerinin ömrünü tamamlayan borulardan kaynaklandığını belirterek, bunun önüne geçmek için 1200 metre uzunluğunda içme suyu hattını yenilediklerini açıkladı. Bu tür altyapı çalışmalarıyla vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayarak şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Beşli, su tasarrufu ve toplumsal fayda açısından önemli olan altyapı yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti.