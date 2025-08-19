Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yayımladığı Temmuz 2025 motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554’e ulaştı. Temmuz ayı, araç kayıtlarında dikkat çekici artış ve çeşitlilikle öne çıktı. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlardaki artış dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan 257 bin 471 taşıtın yüzde 44,3’ünü motosikletler, yüzde 41,3’ünü otomobiller, yüzde 10,9’unu kamyonetler oluşturdu.

Kamyonlar yüzde 1,4, traktörler yüzde 1,3, minibüsler yüzde 0,5, otobüsler yüzde 0,2 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 pay aldı. Kayıtlar bir önceki aya göre yüzde 36,1 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 162,8, kamyonetlerde yüzde 90,4, otomobillerde yüzde 47,1, kamyonlarda yüzde 44,3, otobüslerde yüzde 31,9 ve minibüslerde yüzde 17,8 artış kaydedildi. Traktörlerde ise yüzde 43,5 düşüş yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam kayıt yüzde 6,9 azaldı; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 127,1 artış olurken, traktörde yüzde 55,0, kamyonda yüzde 25,9, minibüste yüzde 22,4, otobüste yüzde 19,5, motosiklette yüzde 12,1 ve otomobilde yüzde 2,3 azalma görüldü.

GENEL DAĞILIM VE DEVİRLER

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobiller, yüzde 20,8’ini motosikletler, yüzde 14,8’ini kamyonetler, yüzde 7’sini traktörler, yüzde 3,1’ini kamyonlar, yüzde 1,6’sını minibüsler, yüzde 0,7’sini otobüsler ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 15 bin 974 taşıtın devri yapıldı; bunların yüzde 66,9’u otomobil, yüzde 14,2’si kamyonet, yüzde 12,5’i motosiklet, yüzde 2,6’sı traktör, yüzde 1,6’sı kamyon ve minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs, yüzde 0,2’si özel amaçlı taşıttı. Temmuz’da 106 bin 407 otomobil trafiğe kaydedildi; markalarda Renault yüzde 10,7 ile önde, Fiat yüzde 8,5, Volkswagen yüzde 8,0, Toyota, Hyundai ve BYD yüzde 5,9, Citroen yüzde 5,8, Peugeot yüzde 5,4, Skoda ve Opel yüzde 3,9, Mercedes-Benz yüzde 3,1 ile takip etti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Ocak-Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 347 bin 212 taşıt, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azaldı.



Trafikten kaydı silinen 29 bin 159 taşıtla birlikte net artış 1 milyon 318 bin 53 olurken, 614 bin 248 otomobilin yüzde 45,6’sı benzin, yüzde 27’si hibrit, yüzde 17,2’si elektrikli, yüzde 9,2’si dizel, yüzde 1’i LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Toplam 16 milyon 847 bin 382 otomobilin yüzde 33,2’si dizel, yüzde 30,9’u LPG, yüzde 30,6’sı benzin, yüzde 3,3’ü hibrit, yüzde 1,7’si elektrikli; yüzde 0,2’si ise yakıt türü bilinmeyen araçlardan oluştu. Motor hacimlerinde 1300 ve altı cc yüzde 29,4 ile lider, 1401-1500 cc yüzde 23,9 pay aldı.

Renk tercihlerinde gri yüzde 40,2, beyaz yüzde 24,4, siyah yüzde 13,8 ile öne çıktı.