Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, merhum Başkan Orhan Karakullukçu anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılışına katıldı.TRABZON (İGFA) - Trabzon'un merhum belediye başkanlarından Orhan Karakullukçu anısına TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu'nca gerçekleştirilen futbol turnuvasının açılışına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu turnuvanın da özel bir anlamı var; efsane başkanımız, rahmetli Orhan Karakullukçu abimiz… O'nun koltuğunda oturan bir kişi olarak bu şehre kazandırdıklarını her zaman minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Trabzon’un 9 farklı meslek odasının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Başkan Genç, emeği geçenleri tebrik ederek, “Bu iş gerçekten emek isteyen bir organizasyon. Zor ama bir o kadar da anlamlı bir iş. O emeği ortaya koyan komisyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın da özel bir anlamı var; efsane başkanımız, rahmetli Orhan Karakullukçu abimiz… O'nun koltuğunda oturan bir kişi olarak bu şehre kazandırdıklarını her zaman minnet ve şükranla anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seneye de hem odamızın değerli mensupları hem de şehrimizin kıymetli evlatları için benzer anma etkinliklerinin yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu değerleri bu tür organizasyonlarla yaşatmak, unutturmamak gerçekten çok kıymetli” dedi.

KADROLAR İDDİALI, YARIŞMACI RUH VAR

Başkan Genç, yorgun mermi nedeniyle 15 yaşında hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’yı da rahmetle anarak, “Bizim de Emir Yuşamız, Emir Yuşa Atıcı’mız vardı. Yorgun mermi sonucu aramızdan ayrılmıştı, cennet meleği oldu. Anısına Trabzonspor’umuz ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir turnuva düzenledik. Bugün burada da gördüğüm kadarıyla kadrolar oldukça iddialı, yarışmacı bir ruh var. Yaklaşık iki buçuk ay sürecek bu güzel turnuvanın sonunda hep birlikte ödül töreninde buluşmayı diliyorum. Katılan, katkı sunan herkese iyi seyirler diliyor, organizasyona gönül verenleri bir kez daha yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.