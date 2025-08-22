Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğünü elde etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak Bulgaristan’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, gösterdiği üstün performansla dünya üçüncülüğü elde etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu önemli başarı, Trabzon’un spor alanındaki güçlü kimliğini bir kez daha ortaya koyarken aynı zamanda gençlerimiz için ilham verici bir örnek teşkil etmektedir. Sporcumuzun elde ettiği bu derece, spora yapılan doğru yatırımların ve gençlerimize sunulan desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz. Ulusal ve uluslararası arenada şehrimizi gururla temsil eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, Beyza Nur Akkuş’a başarılarının devamını diliyoruz” denildi.