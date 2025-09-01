2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Trabzon’da dualarla açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da hazır bulunduğu sezon açılışında balıkçılara bereketli bir sezon diledi.TRABZON (İGFA) - 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu, Karadeniz’in incisi Trabzon’da dualarla başladı.

Sezon açılışının Trabzon’da “Vira Bismillah” diyerek gerçekleştiğini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Mavi vatanda alın teriyle rızık peşinde koşan, gıda arz güvenliğimizin teminatı olan tüm balıkçı reislerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Yumaklı, balıkçılara, “Yolunuz açık, rüzgârınız kolay, denizleriniz duru, ağlarınız bereketli olsun. Rastgele!” temennisinde bulundu.