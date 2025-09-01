İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “Sürdürülebilir Bir Akdeniz İçin Kültür ve Ekolojik Dönüşüm İzmir Uluslararası Sempozyumu”, iki gün boyunca İzmir’den ve Fransa’dan gelen belediye yetkilileri, uzmanları, akademisyenleri ve kültür aktörlerini bir araya getirecek.İZMİR (İGFA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Dış Eylem Delegasyonu (DAECT) hibesinden yararlanan “Kültürle İşlenmiş Bölgeler / Cultivated Territory” projesi kapsamında düzenlenen uluslararası sempozyum, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi ve Art Venue İzmir’de (AVİ) yapılacak.

Organizasyon, AVİTEM (Sürdürülebilir Akdeniz Kent ve Bölgeleri Ajansı) liderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nice Côte d'Azur Metropolü, Vitrolles Belediyesi ve Korsika Kolektifi iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Sempozyum; İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Juliette Bompoint, Nice Belediye Başkan Yardımcısı ve AViTEM Başkanı Agnès Rampal, Vitrolles Belediye Başkanı Loïc Gachon, AVITEM Genel Müdürü ve Büyükelçi François-Xavier Leger ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın konuşmalarıyla başlayacak.

İzmir’le birlikte Fransa’nın Nice, Vitrolles ve Korsika şehirlerinde düzenlenen forumlarla şekillenen proje, İzmir buluşmasıyla sona erecek ve 5 Eylül Cuma günü “Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu”nun imzalanmasıyla uluslararası düzeyde sembolik bir aşamaya ulaşacak.

DİSİPLİNLER ARASI OTURUMLARLA AKDENİZ’İN GELECEĞİ TARTIŞILACAK

İzmir Sempozyumu; kültür, kentsel tasarım, ekoloji ve toplumsal katılım başlıklarını buluşturan zengin bir programa sahip. İki gün sürecek etkinlikte şu konular ele alınacak: