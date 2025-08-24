Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde yürüttüğü asfalt ve beton serim çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ortahisar ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde 3 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarına başladı. İlçelerde de eş zamanlı olarak yürütülen asfalt ve beton serim çalışmalarıyla şehir genelinde güvenli ve konforlu ulaşım için yoğun mesai harcanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım konforunu artırmak amacıyla alt ve üstyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda şehrin tüm yollarını mercek altına alan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihtiyaç duyulan yolları asfalt ve beton serimiyle daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Son olarak Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Vatan Caddesi’nde 3 kilometrelik yolun asfaltlama çalışması başlatıldı. Ekipler gece gündüz demeden asfalt serim çalışmalarını sürdürürken, Mahalle Muhtarı Fahri İmamoğlu yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ekibine teşekkür etti.

İLÇELERDE ASFALT SEFERBERLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de eş zamanlı asfalt ve beton serim çalışmalarını sürdürüyor. Vakfıkebir ilçesi Kirazlı Yeni Mahalle’de 300 metrelik yolun asfalt serim çalışmalarına başlandı. Hayrat ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde 500 metrelik yolun asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesi Ormanseven Mahallesi’nde toplam 1 kilometrelik yolun 800 metresinde asfalt serim çalışması tamamlanırken, kalan kısmın bitirilmesi için ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Araklı ilçesi Yoncalı Mahallesi’nde 600 metrelik asfalt serimi planlanan yolun 250 metresi tamamlandı, ekipler kalan kısmın bitirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köprübaşı ilçesi Arpalı Mahallesi’nde ise 400 metrelik yolun 300 metresi kuru betonla kaplandı. Kalan kısmın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

ULAŞIM KONFORU ARTACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlarımıza güvenli yollar sunmak amacıyla alt ve üstyapı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, şehir merkezindeki ve ilçelerdeki yolları titizlikle değerlendirerek ihtiyaç duyulan bölgelerde asfaltlama ve betonlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.