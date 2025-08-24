Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orhanlı Çerkes Festivali’ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orhanlı Çerkes Festivali’nde yaptığı konuşmasında Kuvayımilliye şehri Balıkesir’de birlik ve beraberliğin ilelebet süreceğini belirtirken festivale destek veren herkese teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ana destekçisi olduğu festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanında kurulan stantlarda Çerkes kültürünü yansıtan kıyafetler, yemekler ve takılar tanıtıldı. Balıkesir protokolünün de yüksek katılım sağladığı festivalde, farklı illerden gelen Çerkes dans toplulukları gösterilerini sergiledi.

“FESTİVAL HER GEÇEN BÜYÜYOR”

Festival alanının dolduran kalabalığa hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çerkes vatandaşlarla bir arada olmaktan ve onların festival coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Orhanlı Mahallesi’nin yıllardır birlik ve beraberliğe inançla sarılan ve bunu büyütmek için çaba gösteren bir yer olduğunu söyleyen Akın, “55 hanesi var ama etkisi çok büyük. Dördüncüsünü düzenlediği ve her yıl daha da kapsamı genişletilmiş bir festivalle vatandaşlarımızı buluşturuyor. Festivale destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Akın, "Hepimiz biriz ve beraberiz. Bizler, hep birlikte büyük bir aileyiz. Balıkesir’imiz birliğin ve beraberliğin tam da merkezidir. Milli Mücadelenin de tam da merkezidir. Ve açık net söylüyorum. Balıkesir, Kuvayımilliye’nin başşehridir. Balıkesir’imiz çok farklı bir coğrafyaya sahip. Balıkesir’e birlik ve beraberlik yakışır. Biz de ayrımcılılık, ötekileştirme yok. Biz de birliktelik, kardeşlik, Kuvayımilliye ruhu var. Bu ilelebet böyle olacaktır.” şeklinde konuştu.