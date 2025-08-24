Türkiye’nin en prestijli amatör yol bisikleti yarışlarından Maximum Gran Fondo Başkent, Ankara’nın kalbinden başlayıp bozkır manzaralarına uzanan parkurlarda bisikletçiler hem zorlu hem de unutulmaz bir mücadele sergiledi. Yarışlarda kazanan isimler belli oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla düzenlenen yarış; sporun şehir kültürüyle buluştuğu, çevre bilincinin arttığı ve sağlıklı yaşamı teşvik eden bir festival havasında geçti.

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum Kart’ın isim sponsorluğunu üstlendiği yarışa Škoda, MOSSO, SPX, Sports International, Bilkent Center, Bilkent Otel & Konferans Merkezi, Rova Teknoloji, Koru Hastanesi, Bilintur ve Tepe Emlak da destek verdi.

Bilkent Center önünden saat 08.00’da startı yaklaşık dört dakika süren Maximum Gran Fondo Başkent 2025, uzun ve kısa parkurların yanı sıra paralimpik ve tandem kategorilerinde de düzenlendi. Başlangıcın ardından sporcular, keyifli sürüşün yanında strateji ve dayanıklılığın ön planda olduğu zorlu etaplarda mücadele verdi.

Teknik inişler, kontrollü tırmanışlar ve geniş düzlüklerden oluşan parkurun özellikle şehir merkezindeki tırmanış bölümü yarışın seyrini belirleyen en kritik nokta oldu. Katılımcılar, Ankara’nın simgesi Atakule önünden geçerek İncek, Tulumtaş, Halaçlı ve Koparan mahallelerini geride bıraktıktan sonra coşkulu kalabalıkların desteğiyle Bilkent’te finişe ulaştı.

YÜZLERCE PEDAL ANKARA’DA BULUŞTU

Gran Fondo Başkent 2025’e katılan farklı yaş gruplarından amatörler, kulüp sporcuları, şehir bisikletçileri ile paralimpik ve tandem kategorisindeki sporcular, sabahın erken saatlerinde Bilkent Center önünde start alarak Ankara’nın kalbinden kırsalına uzanan rotalarda mücadele etti.

Kısa parkur (56,6 km / 1.096 m tırmanış) ve uzun parkur (90,6 km / 1.237 m tırmanış) boyunca katılımcılar Atakule’nin simgesel görüntüsünden Tulumtaş Mahallesi’nin otantik atmosferine, Koparan’ın geniş tarım arazilerinden Angora Bulvarı’nın coşkulu seyirci desteğine uzanan unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Gran Fondo Başkent 2025’in startı, Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mahmut Kurumahmut, Ankara Merkez Komutanı Tümgeneral Ayhan Kalender, Ankara Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ON İletişim Ajans Başkanı İpek Özgüden, Sports İnternational Genel Müdürü Sayın Hakan Öztürk, Bilkent Center Avm müdürü Esat Aydın, 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas ve sponsor marka temsilcileri tarafından verildi.

GRAN FONDO BAŞKENT 2025’TE KAZANANLAR BELLİ OLDU

Gran Fondo Başkent'te kısa parkur erkeklerde Mithat Temizyürek (01:33:47), kadınlarda Aylin Yüce (01:40:27) finishi ilk geçen isimler oldu.

Uzun parkurda erkeklerde Toygar Süner (02:25:53), kadınlarda ise Natalya Vallek (02:45:28) zafere ulaştı.